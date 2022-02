Incidente a Cagliari, bimbo di 15 mesi ucciso da una moto

La tragedia vicino a un parco. Inutili i soccorsi del personale del 118

CAGLIARI – Incidente mortale a Cagliari. Falciato da una moto sulle strisce pedonali. E’ finita così la vita del piccolo Daniele Ulver, 15 mesi, mentre la mamma trentunenne attraversava via Cadello, a pochi metri dal frequentatissimo parco di Monte Claro. Una moto di grossa cilindrata è piombata sul passeggino in cui era il piccolo Daniele, illesa la madre. Alla guida della Honda 750 c’era un 35enne di Cagliari che si è costituito un paio d’ore dopo l’incidente e adesso dovrà rispondere di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. In via Cadello sono arrivati i vigili urbani guidati dal comandante Guido Calzia un’ambulanza del 118, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare.