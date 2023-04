Incidente a Capo d’Orlando, si schianta con la moto e muore

Perde la vita il centauro Antonio Caputo

CAPO D’ORLANDO (ME) – Tragedia della strada nella serata di ieri a Capo d’Orlando. A perdere la vita Antonio Caputo, 36 anni. L’uomo viaggiava a bordo della sua Ducati 1098 della quale pare abbia perso il controllo lungo il rettilineo per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

Il sinistro è avvenuto in contrada Pissi. Evidenti sull’asfalto i segni di frenata e le chiazze di sangue.

Il 36enne è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.