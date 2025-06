Portati all'ospedale di Villa Sofia

CARINI – Incidente stradale a Carini in via Pietro Migliore dove una Fiat 500 X, con a bordo padre e figlio, ha sfondato una ringhiera ed è precipitata in una scarpata di 5 metri. Per estrarre i feriti dalla vettura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

I due sono stati poi soccorsi da personale del 118 che li ha trasportati in ambulanza in ospedale. Il padre è in condizioni più gravi ed è stato ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia.