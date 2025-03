Incidente mortale a Carlentini, tre vittime: c’è anche un 18enne

Le vittime sono di Adrano: i nomi. Sindaco e Uila proclamano il lutto

SIRACUSA – Tre morti e sette feriti, di cui quattro sono in condizioni gravi. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 194. Siamo in territorio di Carlentini. Le vittime sono di Adrano.

Le vittime sono Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54 anni e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Tutti braccianti agricoli. Impegnati nella raccolta delle arance per conto di una ditta di Adrano.

Stando ad una primissima ricostruzione dei fatti, poco prima delle 14 in contrada Cannellazza, vi è stato un violentissimo impatto frontale tra un mezzo a nove posti ed un furgone cassonato.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco. È toccato a loro estrarre le vittime dai mezzi. Elisoccorso sul luogo della tragedia per il trasferimento dei feriti più gravi.

Il sindaco Mancuso dichiara il lutto cittadino

“È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto e solidarietà, abbiamo deciso di proclamare, fin d’adesso il lutto cittadino e fino alle esequie.

Vietando lo svolgimento di qualsiasi spettacolo teatrale, sportivo, manifestazione in tutti i luoghi pubblici. Sono in stretto contatto con le autorità sanitarie dei nosocomi Cannizzaro e San Marco di Catania e degli ospedali di Lentini e Caltagirone dove sono stati presi in carico gli altri lavoratori gravemente feriti”.

In nome di tutta la città di Adrano, il sindaco Fabio Mancuso esprime il suo profondo cordoglio per la tragedia che ha fortemente colpito la comunità.

“Il lutto cittadino – prosegue Mancuso – vuole esprimere un abbraccio collettivo di solidarietà verso le famiglie colpite da questa immane tragedia. L’Amministrazione comunale supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. Tutta la città è invitata a stringersi attorno alle famiglie delle vittime, esprimendo il proprio affetto e il proprio sostegno in un momento di profonda tristezza”.

Bandiere a lutto nelle sedi Uila

“Bandiere a lutto in tutte le sedi Uila per ricordare i tre operai agricoli di Adrano morti oggi a causa di un incidente stradale sulla Ragusa-Catania. Piangiamo le vittime e confidiamo nella pronta guarigione dei feriti, mentre assicuriamo sin d’ora assistenza sindacale e legale ai familiari. Accanto a loro, peraltro, siamo pronti a sostenere ogni iniziativa perché sia fatta piena luce su questo tragico episodio avvenuto su una delle più famigerate tra le nostre tante, troppe, strade della morte”.

Lo affermano Nino Marino, segretario generale della Uila Sicilia, e Nino Lombardo, segretario territoriale Uila di Adrano.