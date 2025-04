Nello scontro un ferito grave

Un incidente stradale grave si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Un autobus che trasportava 30 bambini in gita scolastica si è scontrato con un TIR, causando un ferito grave e diversi altri feriti e traumatizzati.

Dinamica dell’incidente e conseguenze

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando il pullman, che trasportava gli alunni di una scuola elementare di Frosinone, si è scontrato con il camion. L’impatto è stato violento e ha causato gravi danni al bus. Solo una persona, l’autista del bus, è rimasta ferita in modo grave, mentre gli altri passeggeri tra cui i bambini hanno riportato solo contusioni e lievi ferite, oltre a uno stato di shock emotivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Cassino e un elicottero. Il traffico è stato rallentato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente. Al momento, non è chiaro se il conducente del bus o del camion abbia commesso un errore o se ci siano stati altri fattori che hanno contribuito allo scontro.

