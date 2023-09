Incidente sull’A20, scontro tra auto: ci sono feriti, traffico in tilt

Tamponamento a catena all'uscita della galleria Telegrafo

MESSINA – Incidente stradale questa mattina, venerdì 29 settembre, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo in direzione Messina, nel tratto Villafranca- Boccetta, in un tratto a doppio senso di circolazione. Lo scontro è avvenuto tra tre auto. L’incidente si è verificato all’uscita della galleria Telegrafo in direzione Boccetta.

I soccorsi

Immediati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e la Polstrada di Messina per gestire la viabilità. Dalle prime informazioni, gli occupanti delle vetture coinvolte nel sinistro sarebbero rimasti feriti, sembra in maniera non grave.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code e rallentamenti. Resta la chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

