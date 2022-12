Lo scontro nel pomeriggio, sul posto sono presenti la Polizia locale e un'ambulanza

CATANIA – Traffico bloccato ad Acireale per un incidente che ha coinvolto almeno 3 veicoli. Lo scontro è avvenuto in via Nazionale, altezza Chiazzette, e ha causato lunghe file su tutta la strada coinvolta.

Sul posto sono intervenute la Polizia Locale e un’ambulanza.