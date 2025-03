Incidente stradale ad Acireale: si ribalta una minicar

Le due persone a bordo sono finite in ospedale in via precauzionale

ACIREALE (CATANIA) – Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per un incidente stradale. Avvenuto in via Nazionale, nei pressi dello svincolo sud di Acireale. Una microcar elettrica (50cc) si è ribaltata autonomamente. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, le due persone a bordo erano già uscite dall’abitacolo e, in via precauzionale, sono state affidate al personale sanitario del 118 e trasportate presso l’ospedale di Acireale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, scollegando le batterie. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso. Leggi qui tutte le notizie di Catania

