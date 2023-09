Alla guida dell'Audi c'era un 27enne di origine marocchina

1' DI LETTURA

ALATRI (FROSINONE) – Grave incidente ad Alatri, in provincia di Frosinone. Un uomo alla guida di un Audi, mentre era in diretta Facebook, si è schiantato contro un’auto con a bordo una donna e i due figli, un bimbo di 10 anni e una bambina di 6.

La bambina è grave ma non in pericolo di vita

La donna e i due figli sono rimasti feriti nell’impatto (si trovavano a bordo di una Nissan). La bambina, che dopo l’impatto ha perso conoscenza, è grave ed è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Il 27enne trasmetteva via social diversi sorpassi

L’uomo alla guida dell’Audi, un 27enne marocchino, trasmetteva via social diversi sorpassi, fino al momento in cui si è andato a schiantare sulla Nissan delle vittime. Il giovane è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe. Il video è stato acquisito dai carabinieri. La posizione del 27enne è al vaglio della procura.