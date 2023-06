Caltanissetta, scontro tra un’auto e un’ambulanza in emergenza

Quattro feriti

IN VIA TURATI

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Un incidente si è verificato poco dopo le 16 in via Turati, a Caltanissetta, tra un’auto e un’ambulanza del 118, all’altezza di una rotatoria. L’impatto mentre il mezzo di soccorso si dirigeva, a sirene spiegate, verso l’ospedale Sant’Elia con a bordo una donna di 75 anni in codice rosso respiratorio.

La paziente è stata trasportata in pronto soccorso da un’ambulanza della Croce rossa fatta arrivare sul posto. Nell’impatto sono rimasti feriti, non in maniera grave, i tre operatori del 118. Da ricostruire la dinamica dell’incidente.