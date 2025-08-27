 Incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania, camion fuori strada
Camion fuori strada sulla A19, tratto chiuso tra Altavilla e Trabia

Nella zona lunghe code e deviazioni
LA PALERMO -CATANIA
di
PALERMO – Un camion ha abbattuto il guard-rail ed è finito fuori dalla sede stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo. L’incidente è avvenuto tra Altavilla Milicia e Trabia, costringendo alla chiusura momentanea del tratto.

Chiusura e deviazioni

Il tratto interessato resta chiuso, con lunghe code in autostrada. Le auto vengono deviate: gli automobilisti escono dallo svincolo di Altavilla Milicia, percorrono la statale e rientrano a Trabia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Non risultano feriti a seguito dell’incidente.

