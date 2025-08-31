 Incidente fatale in autostrada: 2 morti e 5 feriti nel Napoletano
Incidente fatale in autostrada: 2 morti e 5 feriti nel Napoletano

Le vittime hanno 22 e 27 anni
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Due ragazzi di 22 e 27 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A3. All’altezza dell’uscita di Portici, in provincia di Napoli. Ci sono anche 5 feriti. L’incidente ha visto una Audi sulla quale viaggiavano le vittime, entrambe di Torre Annunziata, in compagnia di altri due ragazzi di 22 e 24 anni, che per cause in corso di accertamento, ha tamponato un’altra vettura.

I due passeggeri della Audi sono stati soccorsi e trasferiti all’Ospedale del Mare e al Cardarelli. Lo schianto ha coinvolto tre diverse auto. Una prima macchina, per cause da accertare, è andata a sbattere contro un muro. Determinando un incidente a carambola. Che ha coinvolto l’Audi sulla quale viaggiavano le vittime che, a sua volta, ha tamponato la macchina che la precedeva.

Tags:

