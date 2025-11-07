Aveva 36 anni. Traffico in tilt

Un Incidente sull’autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca, poco dopo mezzogiorno è costato la vita ad una donna di 36 anni e al bimbo che portava in grembo. Stefania Palmieri avrebbe partorito a breve.

Secondo una prima ricostruzione, nell’Incidente avvenuto sulla corsia nord verso Verona la donna, al volante di un’auto, avrebbe tamponato un mezzo pesante.

Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ha scritto un lungo post sulla sua pagina istituzionale di Facebook: “La morte in un incidente stradale di Stefania Palmieri, nostra concittadina al nono mese di gravidanza, è una notizia terribile – ha scritto -. Di fronte a una perdita così grande, ogni parola sembra insufficiente. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore inconsolabile. Riposa in pace Stefania, insieme alla giovane vita che presto avresti dato alla luce”.