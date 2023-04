Incidente sula Palermo-Catania, tre feriti: code e autostrada chiusa

Ferite tre persone, traffico deviato

ENNA – Per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica del piano viabile, resta ancora chiusa al traffico l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Enna, dopo l’incidente tra un autoarticolato e una Toyota Rav4. Sono in corso le operazioni di recupero dell’autocisterna coinvolta nel sinistro tramite gru. Lunghe code lungo l’autostrada.

Fino alla riapertura del tratto la circolazione da Palermo in direzione Catania è indirizzata in uscita allo svincolo di Caltanissetta con prosecuzione sulle statali 640, 626 e 117 Bis fino ad Enna. La viabilità da Catania in direzione Palermo è deviata in uscita a Mulinello con prosecuzione sulla statale 192 e sulla statale 121 fino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi sulla A19

Lo scontro si è verificato tra gli svincoli di Enna e Palermo e il bilancio, fortunatamente, è di tre feriti non gravissimi. Ad avere la peggio è stato il conducente della Rav4, che ha riportato una frattura scomposta. Ferita anche la moglie, che si trovava nel lato passeggero e ha riportato dei traumi anche il conducente dell’autocarro.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e due ambulanze dall’ospedale Umberto I di Enna (Eco1 e Eco2) dirette dal dottore Salvo Campione. Era intervenuto anche l’elisoccorso ma è stato fatto rientrare dato che le condizioni dei feriti non erano così gravi. Per l’incidente è chiuso momentaneamente questo tratto di autostrada.