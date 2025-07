Incidente in bici nel Nisseno, bimbo grave: è in rianimazione a Palermo

La caduta a Mazzarino ha causato gravi ferite al bambino

PALERMO – È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo un bambino di otto anni, vittima di un grave incidente in bicicletta avvenuto nel pomeriggio di ieri a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe perso il controllo del mezzo durante una brusca frenata: il manubrio gli avrebbe perforato l’addome, causando ferite interne importanti.

L’intervento e il trasferimento d’urgenza

Il bambino è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al termine dell’operazione, è stato trasferito durante la notte all’ospedale Di Cristina di Palermo. Il piccolo è attualmente in coma farmacologico. La prognosi resta riservata.