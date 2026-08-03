Le vittime decedute sul colpo

Tragedia nella tarda serata di domenica 2 agosto nel Bresciano. Due giovani di 22 anni sono morti sul colpo dopo il violento schianto di un’auto lungo la strada provinciale 235, nel territorio di Brandico, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. La Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale per consentire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, ancora al vaglio della Polizia stradale, la Ford Focus sulla quale viaggiavano quattro ragazzi avrebbe improvvisamente perso aderenza, uscendo dalla carreggiata. Prima di terminare la sua corsa fuori strada, la vettura avrebbe sfiorato una seconda automobile guidata da un uomo di 63 anni, che ha riportato ferite lievi. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.

Incidente Brandico, chi sono le vittime

Nell’impatto hanno perso la vita Samir Nazid e Amine Satifii, entrambi di 22 anni. I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della Ford e un altro giovane di 21 anni sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali Civile e Poliambulanza di Brescia. Ferito in modo non grave anche il 63enne coinvolto nell’incidente. Secondo le informazioni disponibili, nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita.

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Maxi intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 23. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica, diverse ambulanze e l’elisoccorso partito da Brescia. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere e recuperare il veicolo, mentre la provinciale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Si indaga per omicidio stradale

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia stradale, supportati dai carabinieri delle compagnie di Chiari e Verolanuova. Come previsto nei casi di incidenti mortali, la Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale, un atto necessario per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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