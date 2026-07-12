 Morti i piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner a Brno
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Incidente a Brno, morti i piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner

Morti Philipp Steinmayr e Adrian Rus-Sinner
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I due motociclisti sono deceduti in seguito ad uno scontro in pista
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

Due piloti di motociclismo, l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri, sabato 11 luglio, sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. 

L’incidente

Steinmayr, fermatosi sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000/Sbk, era stato centrato da Rus. Portati in ospedale hanno perso entrambi la vita.

A seguito dell’incidente gli organizzatori hanno deciso di cancellare l’intero programma rimanente del weekend.

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