L’incidente a Campofelice di Roccella: 32enne in gravi condizioni

Nello scontro frontale ferita anche una donna

PALERMO – Due auto distrutte e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 8 gennaio, sulla strada statale 113, nella zona di Campofelice di Roccella.

I mezzi coinvolti

Lo scontro frontale si è verificato all’altezza del Mare Luna Village: sono rimaste coinvolte una Audi Q3 e una Hyundai Tucson. L’impatto è stato violentissimo, al punto da trasformare i due mezzi in un groviglio di lamiere.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto della statale, sul posto sono così arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti delle due auto: uno di loro ha riportati gravi lesioni nell’impatto e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso.

Si tratta di un 32enne che è stato ricoverato ed è in prognosi riservata. Non sono preoccupanti, invece, le condizioni della donna che era al volante dell’altra auto, una 48enne: entrambi si trovano all’ospedale Giglio di Cefalù.

Traffico bloccato

In seguito all’incidente la statale è stata chiusa al traffico e riaperta dopo l’arrivo dei soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza i veicoli, poi sequestrati. Si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione.