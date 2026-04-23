Incidente a Carini: morto un 50enne, due persone ferite gravemente

Non è ancora chiara la dinamica. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale

CARINI (PALERMO) – Incidente mortale la scorsa notte a Carini, comune della provincia di Palermo. Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto in via Gaspare Cusumano.

Chi è la vittima dell’incidente

La vittima è Massimo Guarneri di 50 anni, che era alla guida di una Renault Clio. Gravemente feriti la donna di 54 anni che viaggiava con Guarneri e un 46enne che era alla guida di una Lancia Y. I due feriti, in codice rosso, sono stati trasportati da personale del 118 all’ospedale Villa Sofia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto gli automobilisti dalle vetture, i carabinieri che hanno eseguito i rilievi insieme agli agenti della polizia municipale.