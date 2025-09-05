 Incidente a Carini, lunghe code sull'autostrada Palermo-Mazara
Incidente a Carini: traffico bloccato in autostrada verso Palermo

Lunghe code, sul posto la polizia stradale
SULLA A/29
di
1 min di lettura

PALERMO – Ennesimo incidente sull’autostrada A/29 Palermo-Mazara, in direzione del capoluogo. E’ successo all’altezza dello svincolo di Carini, dove si sono scontrati un’auto e un autocarro. Nonostante l’impatto si sia rivelato violento, non si sono registrati feriti.

L’incidente a Carini e i soccorsi

In attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata si sono però formate lunghissime code lungo l’autostrada in questi giorni di fine estate ancora particolarmente trafficata. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Lo scontro tra due auto a Capaci

Traffico bloccato a partire dallo svincolo che conduce all’aeroporto di Punta Raisi. Già nel tardo pomeriggio di ieri, un altro incidente aveva mandato in tilt la circolazione sulla Palermo-Mazara, in questo caso in direzione Trapani.

All’altezza di Capaci si sono scontrate due auto e lunghe code si sono registrate a partire dallo svincolo di via Belgio a Palermo. Situazione critica, nella giornata di ieri, 4 settembre, anche sulla A/19 Palermo-Catania, all’altezza di Villabate, dove si è verificato un tamponamento tra due mezzi.

