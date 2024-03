Muore un anziano investito da un’auto pirata, l’appello: “Chi ha visto parli”

Il 93enne stava attraversando le strisce in corso Italia

CATANIA – L’incidente, l’intervento in ospedale e la morte due giorni dopo. Agatino Botta, 93 anni, è morto dopo essere stato investito da un pirata della strada nella giornata di venerdì 1 marzo. L’uomo che guidava l’auto ha fatto perdere le sue tracce, e i familiari dell’anziano fanno un appello alla ricerca di testimoni dell’incidente.

L’incidente a Catania

Agatino Botta è stato coinvolto in un incidente nella mattina di venerdì. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Sicilia, l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del civico 97 quando è stato investito da un’auto pirata.

Il conducente, secondo quanto ricostruito in una denuncia presentata dai familiari alla Polizia, in un primo momento non si sarebbe fermato, ma sarebbe poi tornato indietro per dire ad alcuni presenti che il vecchietto era caduto da solo. Gli investigatori stanno analizzando la copertura delle telecamere nella zona, in cerca di elementi utili a rintracciare il conducente.

L’intervento e l’appello

L’anziano investito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Garibaldi centro, dove è stato operato al femore per una frattura. Botta è poi morto nella giornata di domenica 3 marzo.

I familiari, difesi dall’avvocato Francesco Marchese, chiedono che chiunque abbia visto qualcosa o possa fornire informazioni per individuare il pirata della strada contatti il commissariato centrale.