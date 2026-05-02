Una lunga scia di sangue sulle strade siciliane

Un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, 17 anni, è morto in un incidente stradale lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci, in provincia di Trapani. Il giovane ha perso il controllo della Vespa andando fuori strada. I carabinieri hanno eseguito i rilievi.

Incidente mortale a Custonaci, i funerali della vittima

I funerali saranno celebrati lunedì 4 maggio nel santuario Maria Santissima di Custonaci. Nella notte tra l’1 e il 2 maggio, lungo la statale 113, in territorio di Campofelice di Roccella, è morto il 39enne Davide Bellina. L’1 maggio, sul lungomare di Cefalù, un furgoncino ha investito un bimbo di 5 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni.