I medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma l'uomo non ce l'ha fatta: aveva 39 anni

Una notte segnata da tragedie e incidenti sulle strade del Palermitano. Un uomo morto, un bambino in condizioni gravissime e un ragazzo ferito: in poche ore si sono verificati tre episodi che riaccendono l’allarme sulla sicurezza stradale nel territorio.

Campofelice di Roccella, l’incidente sulla statale 113

Un gravissimo incidente si è verificato lungo la statale 113, in territorio di Campofelice di Roccella. La vittima è Davide Bellina, 39 anni, che viaggiava in moto quando si è scontrato con una Jeep Renegade guidata da un uomo di 57 anni. L’impatto è stato violentissimo.

Dopo lo schianto, il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale Giglio di Cefalù. I medici hanno tentato di salvarlo con ogni mezzo, ma le condizioni erano troppo gravi. L’uomo è morto poco dopo il ricovero.

Bambino investito sul lungomare di Cefalù

L’1° maggo un altro episodio ha coinvolto un minore. Un bambino di 5 anni è stato investito da un furgoncino sul lungomare di Cefalù. Le sue condizioni sono molto serie. Il piccolo è ricoverato all’ospedale dei Bambini di Palermo. I medici monitorano costantemente il suo stato di salute.

Scontro a Bolognetta: grave un ragazzo di 16 anni

Un terzo incidente si è verificato a Bolognetta, in via Baucina. Nel violento impatto tra un motociclo e una Seat Ibiza è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo.

Indagini in corso su tutti gli incidenti

Su tutti e tre gli episodi stanno indagando i carabinieri. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica degli incidenti e accertare eventuali responsabilità. In meno di un giorno, le strade del territorio siciliano hanno registrato un bilancio drammatico.