Omicidio stradale: Acireale, un arresto per la morte di Daniele NOME

Il sedicenne Daniele Cantale Garano fu investito in moto da un suv che andava contromano: arrestato un ventitreenne di origini albanesi

1' DI LETTURA

Acireale. La polizia ha arrestato un giovane albanese per l’incidente che costò la vita al sedicenne Daniele Cantale Garano, investito mentre era in moto. È il ventitreenne Rafaelo Beqai, che era tornato in Albania ed è stato portato agli arresti domiciliari dagli agenti del Commissariato di Acireale e dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Fontanarossa.

Il drammatico incidente risale al 18 dicembre 2022 in corso Italia. Le indagini coordinate dalla Procura di Catania e condotte dal Commissariato di Acireale, hanno preso avvio nell’immediatezza del fatto, accaduto alle 3 di notte, a seguito dell’impatto tra un Suv guidato dall’albanese, proveniente contromano da Corso Italia a velocità sostenuta, e un motociclo condotto, indossando il casco regolarmente allacciato, dalla vittima, sbalzato a diversi metri di distanza dal punto di collisione e morto sul colpo per la gravità delle lesioni riportate.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare gravi indizi a carico del giovane, sulla scorta dei quali il Gip ha disposto l’arresto. E il ragazzo è stato preso non appena ha messo piede in Italia, scendendo all’aeroporto di Fontanarossa da un volo proveniente dall’Albania.