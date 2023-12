Incidente e morte di una 61enne: in prognosi riservata la nipote 19enne

Ferito anche un 50enne di Adrano

CATANIA – Un pomeriggio macchiato dal sangue sulle strade, quello di ieri. L’ennesimo episodio, tragico e inaccettabile, che ha visto perdere un’altra vita: questa volta è toccato alla 61enne di Santa Maria di Licodia, Pisana Musumeci. La donna era al volante della sua Nissa Micra quando – percorrendo la Statale 284, in direzione Catania – avrebbe perso il controllo della vettura, strisciando di fianco per tutto il guard-rail. All’improvviso l’auto ha invaso la carreggiata opposta dove proseguiva, nel senso di marcia opposto, un 50enne adranita, infermiere professionale di stanza al Policlinico.

Lo scontro è stato devastante. Per la 61enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo, invece, è stato traportato in ospedale a Biancavilla perché ha riportato più ferite in diverse parti del corpo: in prognosi riservata è finita, però, una 19enne: si tratta della nipote della vittima che ha riportato diverse fratture. È stata condotta in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania in evidente stato di shock.