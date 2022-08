Incidente e tragedia a Erice: muore dopo due giorni di agonia

Era ricoverato a Palermo

Non ce l’ha fatta il ragazzo di vent’anni che era rimasto ferito in un violento incidente stradale ad Erice. Niko Giarratano è morto all’ospedale di Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasportato due giorni fa. Il giorno dello schianto il giovane trapanese si trovava alla guida di una moto: il terribile impatto non gli ha lasciato scampo.

La dinamica

Per cause ancora da accertare si era scontrato con un’auto vicino alla banca Monte Dei Paschi di Siena, in via Manzoni. Le sue condizioni erano state sin da subito considerate gravissime e dal pronto soccorso del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, era stato trasferito nel capoluogo siciliano. Il giovane lascia la compagna e una figlia di 3 anni.

Il dolore

Una notizia straziante per amici e familiari che, fino all’ultimo, hanno sperato nel miracolo. Due giorni di dolore e preghiere, con messaggi di dolore e parole di conforto che hanno invaso anche i social per cercare di dare forza alla famiglia.

“Una parte di me è volata via con te”

E’ un amico fraterno, su Facebook, a condividere un post struggente: “Cosa non darei per sentire un ultima volta la tua voce – scrive Gianni Salafia -. Mi manca la tua voce, mi manca il tuo sorriso, mi manchi tu fratello mio. Una parte di me è volata via con te, ma ricordare i bei momenti passati insieme riempiono il mio cuore e mi danno la forza di andare avanti. Un giorno ci rivedremo mio caro fratello e ci abbracceremo per non lasciarci mai più”.