Favara, incidente tra due auto sulla Statale 640: due morti

Uno dei due mezzi ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118

FAVARA (AGRIGENTO) – Ancora sangue sulle strade siciliane. Due persone hanno perso la vita lungo la strada statale 640, in provincia Agrigento, la cosiddetta ‘Strada degli Scrittori’. Uno spaventoso incidente che è avvenuto nei pressi del bivio di Favara.

Chi sono le vittime

Le vittime sono Giuseppe Nobile, 75 anni, geometra in pensione di Favara, e la compagna Calogera Stella, 70 anni, originaria di Santa Caterina di Villarmosa.

La dinamica dell’incidente

Entrambi viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno prima tamponato una Audi e poi si sono ribaltati più volte sulla carreggiata. L’abitacolo, in una frazione di secondo, si è trasformato in una palla di fuoco. Per i coniugi non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico. Al via i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.