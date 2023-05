Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente stamane in via Guadagna, a Palermo. Un’auto, una Volswagen Golf di colore nero, ha sbandato finendo contro il cancello di un’abitazione, provocando il crollo della cancellata.

Da quanto si è potuto apprendere pare che il conducente sia rimasto illeso e che la casa fosse disabitata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale per regolare il traffico, il 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.