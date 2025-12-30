La vittima è il conudcente di un autobus

E’ di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 29 dicembre, in A26, all’altezza di Mele, in provincia di Genova. Lo scontro è avvenuto sul passo del Turchino e ha visto coinvolti un autobus, un camion e tre auto. La vittima è l’autista del bus.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’autobus avrebbe urtato il camion nel tratto in cui si trova un restringimento di carreggiata. I feriti sono circa venti, alcuni sarebbero gravi. Alcuni hanno riportato fratture agli arti superiori, altri un trauma cranico.

I soccorsi

Sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L’autostrada è stata chiusa tutta la notte, la circolazione è tornata alla normalità intorno alle 4.15.