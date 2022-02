Incidente in bici a Castelmola, morto il mascalese Turi Cavallaro

Il 60enne originario della provincia di Catania era un ciclista esperto.

Il mondo degli amanti ciclismo della Sicilia orientale piange la morte di Nunzio Salvatore Cavallaro, detto Turi. L’uomo, 60 anni, originario di Mascali (nel Catanese), è precipitato ieri in un burrone della ex Rotabile Castelmola. In un curvone di via Leonardo Da Vinci, la strada che collega il borgo di Castelmola con Taormina, il ciclista – esperto, secondo quanto appreso da LiveSicilia – avrebbe perso il controllo della sua bici Specialized ed è finito in un dirupo. Il volo, di poco meno di una decina di metri, è stato fatale.

Cavallaro si è schiantato contro la ringhiera di protezione della strada. La bici è rimasta incastrata, lui è stato sbalzato lontano dalla strada. L’impatto deve essere stato violentissimo: il sellino si è staccato dall’asta di carbonio della bicicletta. Le condizioni di Cavallaro sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, la polizia e i carabinieri di Taormina. Per recuperare il cadavere è stato necessario l’intervento di un elicottero.