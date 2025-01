Indagano le forze dell'ordine per verificare le cause

CASAL VELINO (SALERNO) – Tragedia nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. Un 34enne, originario della Romania, ha perso la vita a Casal Velino, in provincia di Salerno in un incidente stradale.

Per cause da accertare, la vettura che guidava l’uomo ha prima attraversato una piazzola spartitraffico in corso Europa, per poi terminare la sua corsa su una ringhiera, sfondandola e precipitando giù.

I vigili del fuoco ed i sanitari del 118 arrivati sul luogo dell’incidente lo hanno estratto dall’auto ma per non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

Indagano le forze dell’ordine per verificare le cause dell’incidente e della morte del ragazzo.