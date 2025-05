Incidente sul lavoro, ustionata da un acido una dipendente Stm

È stata trasportata in codice rosso al Cannizzaro

CATANIA – Una dipendente di 45 anni di StMicroelectronics catanese è rimasta ustionata operando con un acido nel reparto Epy, noto anche come quarzeria, dove si effettuano le pulizie di attrezzature utilizzando cappe con acidi specifici.

È stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ustioni al viso, al collo e al torace. La donna è arrivata al pronto soccorso in codice rosso ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione con la prognosi riservata. Sono in corso le indagini.

L’intervento della Uil

“Su quant’è avvenuto oggi alla Stm, luogo-simbolo del sistema produttivo catanese, non possiamo restare in silenzio. Innanzitutto, perché è rimasta gravemente ferita una giovane operaia, a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà e sostegno”. Lo affermano i segretari generali di Uil e Uilm Catania, Enza Meli e Giuseppe Caramanna.

“In secondo luogo – continuano – perché mentre attendiamo e chiediamo certezze sull’accaduto siamo costretti a registrare un nuovo episodio che conferma e appesantisce l’inquietante primato di una provincia, la nostra, segnata ancora in questi mesi da un lunghissimo elenco di infortuni sul lavoro senza pari nel resto di Sicilia”.

I due segretari ricordano come il Rapporto Inail appena pochi giorni fa abbia evidenziato “un aumento delle denunce per infortunio sul lavoro a Catania nel trimestre gennaio-marzo 2025, avendo toccato il numero impressionante di 1845 contro i 1759 nello stesso periodo del 2024”.

La nota della Cisal

“Questo episodio evidenzia ancora una volta quanto sia urgente rafforzare i controlli e gli investimenti nella sicurezza dei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come quello chimico-industriale”. Dichiarazione di Giovanni, responsabile Cisal-Catania.

“La salute e la sicurezza – continua – dei lavoratori non possono essere messe in secondo piano o trattate come un costo da ridurre. A nome di Cisal-Catania, esprimiamo solidarietà alla lavoratrice coinvolta, augurandole una pronta guarigione. Continueremo a vigilare affinché vengano adottate misure concrete per evitare il ripetersi di simili episodi”