Tragico incidente sul lavoro a Termini Imerese: muore un trentenne

Il muletto si è ribaltato. Chi è la vittima

TERMINI IMESERE (PALERMO) – Tragedia sul lavoro a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Un trentenne è morto in un incidente avvenuto in contrada Molara, all’interno dell’azienda di cui era titolare, nella zona industriale.

Si tratta di Denis Agnello, uno dei proprietari della ditta Kowin che realizza infissi in pvc e in alluminio. In base alle prime informazioni stava guidando un muletto quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma per il trentenne non c’è stato niente da fare ed è stato accertato il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica e il medico legale, che ha eseguito l’ispezione cadaverica.

A fine febbraio un altro operaio è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente simile. Si tratta di un 56enne, anche lui era alla guida di un muletto quando ne ha perso il controllo ed è rimasto schiacciato. In questo caso l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.