 Incidente a Lecce, muore il figlio del consigliere regionale Basile
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Incidente su una Provinciale, muore il figlio di un consigliere regionale

Incidente Ceggia
TRA LECCE E ARNESANO
di
1 min di lettura

LECCE –  Incidente sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano .A perdere la vita Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Forza Italia Dino Basile.

Come è morto Antonio Basile

La vittima era alla guida di un Suv, una Mercedes Glc, quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata a bordo carreggiata. Nello schianto, l’auto ha sfondato il muro di recinzione distruggendo completamente anche una piccola cappella votiva angolare posizionata sul perimetro della proprietà.

Inutili i soccorsi

Vani i soccorsi del personale sanitario del 118: il 21enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area, oltre alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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