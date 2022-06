Gravissimo incidente a Licata: giovane in prognosi riservata

In ospedale anche il passeggero

A tutta velocità si schianta prima con un’automobile parcheggiata e poi contro la recinzione che delimita il perimetro di una villetta.

Uno spaventoso incidente si è verificato la scorsa notte a Licata, nell’Agrigentino, dove un giovane del posto è rimasto gravemente ferito con importanti lesioni interne e al fegato.

Il ragazzo, soccorso immediatamente dopo il violento impatto, è stato trasferito prima all’ospedale di Licata e successivamente all’Ismett di Palermo. I medici mantengono riservata la prognosi.

La dinamica

Il giovane si trovava alla guida della sua Smart in compagnia di un amico. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una Bmw parcheggiata. Lo schianto è stato così violento che l’utilitaria è sbalzata in aria finendo la corsa contro la recinzione di una villetta in via Caduti in Guerra.

Ferito anche il passeggero

Anche il passeggero è rimasto ferito, in maniera più lieve, ma è stato comunque disposto il ricovero all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Licata. Si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica, e una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia.