Indagini in corso

Momenti di puro terrore davanti a decine di persone. Una giostra si è improvvisamente guastata mentre era in funzione, con una capsula precipitata violentemente durante la corsa. A bordo c’erano due bambini. L’incidente è avvenuto nel luna park di Siviglia e ha provocato sei feriti.

Siviglia, incidente al luna park

L’episodio si è verificato all’interno del parco divertimenti della città spagnola, nell’area conosciuta come “Calle del Infierno”. Coinvolta l’attrazione Steel Max, una capsula biposto collegata a due cavi elastici e lanciata verso l’alto come una gigantesca fionda.

Il cavo si rompe durante la corsa

Secondo quanto mostrano i video girati dai testimoni e diffusi sui social network, uno dei due cavi si è spezzato mentre la giostra era in funzione. In pochi secondi la capsula ha perso equilibrio, precipitando lateralmente e andando a colpire con forza la struttura metallica. La corsa si è conclusa con il mezzo rimasto sospeso a diversi metri d’altezza.

Due bambini a bordo, scattano i soccorsi

All’interno della capsula si trovavano due bambini, immediatamente soccorsi dopo l’incidente. Secondo quanto riferito dal portavoce del centro di coordinamento per le emergenze, entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure.

Siviglia, nell’incidente al luna park feriti anche quattro adulti

Il bilancio complessivo è di sei persone ferite. Oltre ai due minori presenti sulla giostra, anche quattro adulti rimasti all’esterno dell’attrazione hanno riportato conseguenze e sono stati medicati direttamente sul posto.

L’area isolata dai vigili del fuoco

Dopo l’incidente, i vigili del fuoco hanno provveduto a isolare immediatamente la giostra e mettere in sicurezza l’intera zona. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire con precisione cosa abbia provocato il cedimento del cavo.

Cos’è la Steel Max

Sotto la lente degli investigatori è finita proprio la Steel Max, una delle attrazioni più adrenaliniche del luna park. Il sistema è in grado di lanciare una capsula biposto oltre i 90 metri d’altezza, raggiungendo velocità fino a 160 chilometri orari.

Basata su un meccanismo di propulsione a molla e cavi elastici, offre ai passeggeri accelerazioni fino a 5G e momenti di assenza di gravità durante la salita verticale. Nonostante il livello elevato di adrenalina, l’impianto non avrebbe mai manifestato criticità tecniche prima d’ora ed era ritenuto estremamente sicuro.

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