Incidente sulla tangenziale di Messina, morto un uomo in scooter

Lo scontro nella galleria San Giovanni

MESSINA – Un uomo di 66 anni, Santo Pellegrino, è morto stamane a Messina in un incidente stradale avvenuto all’interno della Galleria San Giovanni, lungo la tangenziale della città.

L’incidente a Messina

Pellegrino era il marito di Agnese Falgetano, una delle vittime dell’alluvione di Giampilieri. L’uomo era in sella ad uno scooter Kymco 300 che per cause ancora da accertare ed ha urtato contro un’auto all’ingresso del tunnel. Apparso in gravissime condizioni ai primi soccorritori, l’uomo è deceduto non appena arrivato al Pronto Soccorso del vicino Policlinico.