È accaduto alle 14 poco dopo gli svincoli per la A58

Un grave incidente stradale si è verificato a Pozzuolo Martesana, nel Milanese.

Grave il bilancio dello scontro, con un morto e un ferito grave.

È accaduto alle 14 poco dopo gli svincoli per la A58 sulla provinciale 103 tra Inzago (Milano) e Pozzuolo, in una collisione apparentemente frontale tra un mezzo pesante e una vettura.

Incidente nel Milanese

Sull’auto, secondo le prime informazioni, viaggiavano una donna di 46 anni, la persona deceduta, e la figlia 16enne, che è stata intubata e portata via in codice rosso con l’elisoccorso verso l’ospedale di Bergamo.

Sul posto il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Illeso il conducente del mezzo pesante. Presenti anche i Vigili del fuoco di Milano per le operazioni di disincastro e i Carabinieri di Pioltello che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.