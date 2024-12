Finisce contro un’auto in sosta sulla statale: due feriti a Misilmeri

L'automobilista avrebbe perso il controllo per un colpo di sonno

PALERMO – Ha improvvisamente perso il controllo della sua auto ed è finito contro un mezzo che era in sosta sulla stessa carreggiata. L’incidente si è verificato sulla strada statale 121, nella zona di Misilmeri, dove due persone sono rimaste ferite.

L’incidente a Misilmeri e i soccorsi

Si tratta di una donna di 52 anni, che viaggiava come passeggera sulla Fiat Punto uscita di strada e di un 54enne, che si trovava a bordo del veicolo in sosta, una Dacia. Al volante della prima auto c’era un un uomo di 53 anni che avrebbe sbandato in seguito a un colpo di sonno: l’impatto è stato molto violento ed è subito stato lanciato l’allarme per permettere ai soccorritori di arrivare in tempi brevi.

Traffico bloccato

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno chiuso momentaneamente l’area al traffico dei mezzi per effettuare i rilievi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto, l’ennesimo sulla statale dove si sono così nuovamente verificati lunghi incolonnamenti.

Soltanto una settimana fa, in un altro scontro in cui sono rimaste coinvolte tre auto, sono rimaste ferite tre persone, tra cui due ragazze residenti a Misilmeri. Anche in questo caso, si sono registrati notevoli disagi alla circolazione.