Incidente a Misilmeri, tre feriti e traffico bloccato sulla Statale 121

Coinvolte tre auto. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale

PALERMO – Incidente stradale sulla statale 121, all’ingresso di Misilmeri, nel Palermitano. Nello scontro tra tre auto sono rimaste ferite tre persone. L’impatto è avvenuto poco prima dell’area artigianale.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti, tra cui due ragazze residenti a Misilmeri e li hanno trasportati in ospedale. In base alle prime informazioni le loro condizioni non sarebbero gravi. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico.

Sul posto i carabinieri e la polizia stradale

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi per gestire la viabilità, andata in tilt. In seguito all’incidente, infatti, si sono formate lunghe code d’auto sia all’ingresso che all’uscita del paese e la circolazione sulla statale è bloccata. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.