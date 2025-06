Trasportato in ospedale, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo

Un ragazzo di 21 anni è morto a Milano dopo che il monopattino sul quale viaggiava si è scontrato con un’automobile. Secondo una prima ricostruzione della dinamica il monopattino proveniente dalla periferia del capoluogo lombardo stava percorrendo corso Sempione in direzione arco della pace.

All’intersezione semaforizzata tra via Corso Canova e Sempione è stato urtato da una autovettura che procedeva a velocità sostenuta da via Canova in direzione Elvezia.

A seguito dell’urto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri terminando contro il cordolo dello spartitraffico. Sul posto è stato ritrovato un casco (non si sa se indossato e allacciato). Il giovane era nato a Milano e risiedeva a Cinisello. Era stato portato in ospedale ma è morto per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto stanotte alle 3.30.