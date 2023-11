Incidente mortale a Milano: in due perdono la vita, grave bimba di 8 anni

Stavano tornando a casa dopo aver trascorso la notte di Halloween con amici

1' DI LETTURA

Drammatico incidente mortale all’alba di questa mattina, 1 novembre, a Milano in viale Forlanini. Al momento il bilancio è di due morti e di diversi feriti, di cui due almeno in gravi condizioni. Tra i feriti, che sono una decina, anche una bambina di 8 anni.

Lo scontro violentissimo, che ha coinvolto tre auto, è avvenuto sulla strada che porta all’aeroporto di Linate.

Dalle prime informazioni un ragazzo di 26 anni, che era alla guida di una delle auto coinvolte, è morto sul colpo, un’altra persona, di 24 anni, è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale San Raffaele. Altri due sono feriti gravemente, trasportati uno al Policlinico e l’altro al Niguarda. Sembra che i giovani stavano tornando a casa dopo aver trascorso in compagnia di amici la notte di Halloween.

Altre persone hanno riportato più lievi ferite.

L’impatto avrebbe coinvolto, inizialmente, due auto che sono state tamponate da una terza, arrivata a grande velocità investendo gli occupanti usciti dalle vetture per verificare il tamponamento. L’uomo che ha scatenato l’incidente sarebbe risultato positivo all’alcol test e sembrerebbe abbia precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza.