Incidente mortale a Niscemi, perde la vita una bambina di 9 anni

La madre stava accompagnando i figli a scuola

NISCEMI – Era da poco uscita con i suoi tre figli per accompagnarli a scuola, ma durante il tragitto sulla strada provinciale 11, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finita contro un muro.

Chi è la vittima

L’impatto, avvenuto in direzione Vittoria, si è rivelato fatale per una bambina di 9 anni, Aurora Pitino, mentre la sorellina e il fratello, di 4 e 7 anni, sono rimasti feriti. In ospedale anche la madre, C.N, 37 anni. Dopo il terribile schianto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, ma le condizioni della piccola sono apparse gravissime.

La bimba aveva riportato lesioni gravissime

Trasportata al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela, i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma non c’è stato niente da fare. Nell’impatto, la bambina ha infatti riportato traumi e lesioni interne gravissime.

Non risultano altri mezzi coinvolti

In condizioni critiche anche la mamma, in ospedale in codice rosso, mentre gli altri due bimbi avrebbero riportato soltanto lievi ferite. Il tratto di strada che collega Gela a Niscemi è stato chiuso dalle forze dell’ordine per permettere l’arrivo dei soccorsi.

I rilievi e le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. In base ai primi accertamenti, nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto nell’incidente, la donna sarebbe quindi uscita di strada autonomamente.

Intanto a Niscemi è lutto per la morte della piccola Aurora Pitino.

