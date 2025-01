Niscemi sotto choc per la piccola Aurora: “Ora danzerai lassù”

La bimba di 9 anni ha perso la vita nell'incidente sulla provinciale 11

NISCEMI – Incredulità e dolore in tutta Niscemi per la morte della piccola Aurora Pitino. La bambina aveva soltanto nove anni, è rimasta uccisa nel tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 8 sulla strada provinciale 11 che collega Niscemi a Gela, a pochi metri da casa.

Stava andando a scuola

Era appena uscita con la mamma Chiara, la sorellina e il fratello di quattro e sette anni, per andare a scuola: stava per iniziare una giornata come tante. La Fiat Panda guidata dalla donna è improvvisamente uscita di strada, poi è finita contro un muro. E nonostante i tentativi dei sanitari, per la bambina non c’è stato niente da fare.

Era una ballerina in erba: “Ora danzerai lassù”

L’intera comunità è in lacrime per la piccola e prega per la mamma, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Gli altri due bimbi hanno riportato ferite più lievi, ma la tragedia non poteva che colpire profondamente tutta la cittadina.

In tanti conoscevano la grande passione di Aurora per la danza: amava i balli caraibici e con la scuola “Dance Cool” di Niscemi aveva anche partecipato ai campionati regionali Csen che si sono svolti a Catania a maggio.

La scuola di danza sospende le lezioni

Ed è proprio il maestro della scuola, oggi, a dedicarle uno dei tanti messaggi che in queste ore vengono pubblicati sui social per ricordare la piccola ballerina: “Ciao piccola Aurora – scrive -. Che brutta notizia stamattina. Continuerai a vivere curiosa e sorridente nei nostri cuori. Veglia da lassù sulla tua famiglia”.

“Eri un fiore che stava sbocciando”

La scuola, in segno di lutto, ha sospeso le lezioni previste nella giornata di oggi. “Che tristezza – aggiunge Giovanna – non si può morire così, piccolo angelo. Non ti dimenticheremo mai”. E ancora: “Gioia mia, bimba meravigliosa, non doveva andare così piccolina”. “Eri un fiore che stava sbocciando, sempre allegra e con la voglia di realizzare i tuoi sogni. Ora ballerai con gli angeli, dolce Aurora. Dai tanta forza alla tua mamma e al tuo papà”.

