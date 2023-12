Inutili i soccorsi

SAN PIETRO CLARENZA (CATANIA) – Uno scontro devastante tra una vettura (una Citroen) ed uno scooter (un Honda Sh) dove ad avere avuto la peggio è stato un giovane e di 17 anni che si trovava in. sella al due ruote. È accaduto nella mattinata a San Pietro Clarenza, in via Palermo.

Sul posto, si sono portati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 17enne. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri.