Incidente mortale a Trapani: perde la vita un uomo di 47 anni

Scontro tra uno scooter e un pullman. Ecco chi è la vittima

TRAPANI – Incidente mortale stanotte a Trapani, nei pressi della stazione ferroviaria. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra uno scooter e un pullman. Si tratta di Antonio Lombardo, 47 anni. Stava percorrendo la via San Giovanni Bosco in sella a un Beverly quando è avvenuto l’impatto con l’autobus, su cui non si trovavano passeggeri.

Lo scontro è stato violentissimo: il 47enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sotto il mezzo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: troppo gravi le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.