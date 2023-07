Incidente sull’autostrada Messina-Palermo, 2 morti e 4 feriti

Traffico bloccato

PALERMO – Incidente mortale sulla A20 Messina-Palermo: due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite. Nell’impatto sono stati coinvolti tre veicoli. L’incidente è avvenuto intorno all’una e trenta di stanotte, all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo.

La dinamica dell’incidente

Tutto è cominciato con la perdita del controllo di una prima auto, un’Audi, che ha impattato contro il guardrail per poi finire la sua corsa al centro della carreggiata. Pochi istanti dopo, la prima vettura è stata violentemente colpita da una Bmw che, schiantandosi contro l’auto ferma, ha creato un vero e proprio ostacolo al centro dell’autostrada. La terza auto, un’altra Audi, non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro con i primi due veicoli. L’impatto è stato inevitabile e ha causato la morte del conducente della terza vettura sul colpo. La donna che si trovava al suo fianco è rimasta gravemente ferita.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, la polizia stradale per effettuare i rilievi necessari e garantire la sicurezza della viabilità, nonché i vigili del fuoco. La donna gravemente ferita è stata trasportata d’urgenza in ospedale, mentre le altre tre persone coinvolte sono state anch’esse soccorse e portate in strutture sanitarie per ricevere le cure necessarie.

Autostrada chiusa

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La dinamica degli eventi sembra indicare che la perdita di controllo della prima vettura abbia scatenato una serie di collisioni successive, culminando in questo tragico epilogo. L’autostrada Messina-Palermo è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento delle autorità competenti e consentire i lavori di ripristino della normale viabilità.