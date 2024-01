Il dolore della Croce rossa di Mazara del Vallo

MARSALA (TRAPANI) – Incidente mortale nel Trapanese. Biagio Lombardo, 18 anni, è deceduto nella notte sulla strada statale 115, nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo. Il giovane era su una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Marsala.

L’impegno nella Croce rossa

Lombardo nel Trapanese era molto conosciuto anche per le sue attività di volontariato. Faceva parte, infatti, della Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo, che ha diffuso un messaggio di cordoglio: “La Croce Rossa di Mazara del Vallo – si legge nel documento – perde un valoroso giovane volontario a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte. Era un ragazzo educato e con una grande umanità. La presidente e tutto il comitato si stringe al dolore della famiglia per la grave perdita”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA