L’incidente mortale e l’addio a ‘Big Gym’: ‘Emanuele fai buon viaggio’

La tragedia sulla provinciale 25. Il paese di Priolo in lacrime

“Quando ci incontravamo, ogni volta che ci vedevamo, mi dicevi sempre: per qualsiasi cosa conta pure su di me – scrive Danny -. E so che non me lo dicevi tanto per dire, so che se avevo davvero bisogno tu ci saresti stato, so che mi parlavi sincero. Fai buon viaggio Big Gym ci rivedremo sempre qua”. Era soprannominato così per la sua prestanza fisica Emanuele Di Raimondo, il 59enne che ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì in un tragico incidente sulla strada provinciale 25 tra Priolo e Floridia, in provincia di Siracusa.

La passione per il culturismo

Una notizia che ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano: decine i messaggi sui social che lo ricordano come un uomo gentile e sempre disposto ad aiutare il prossimo. “Emanuele era una bravissima persona”, si legge. E ancora: “Big gym? E chi se lo scorda?”. Di Raimondo era un appassionato di culturismo, amava lo sport e stare in compagnia. “Un caro amico – scrive Giuseppe – di quelli che ti senti fortunato ad avere incontrato”. Per Priolo Gargallo, cittadina del Siracusano, sono ore tristi e di immensa commozione. Di Raimondo lascia due figli, in tantissimi lo conoscevano e per lui hanno parole di estremo dolore.

L’ultimo saluto

“Quanto mi dispiace – scrive Maurizio – rimpiango di non esserci più rivisti, di aver perso per un poco di tempo i contatti. Condoglianze alla famiglia”. L’incidente in cui l’uomo ha perso la vita sarebbe stato autonomo: il 59enne si trovava alla guida di uno scooter quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail. L’impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere inutile l’arrivo dei soccorsi. Domani, sabato 9 aprile, sarà il giorno dell’ultimo saluto. Il funerale sarà infatti celebrato nella chiesa San Giuseppe Operaio di Priolo, alle 9.30.