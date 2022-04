Incidente mortale in Emilia, perde la vita un siracusano

Aveva 44 anni

BOLOGNA – Un siracusano ha perso la vita in un incidente stradale a Parma. La vittima si chiamava Graziano Martorina e aveva 44 anni. L’uomo viveva a Noceto, nel Parmense.

L’incidente è avvenuto lungo la via Emilia, in località il ‘Moro’, frazione di Parma. Per cause ora al vaglio della Polizia locale l’uomo, che stava guidando una moto di grossa cilindrata, si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone e sbalzato a molti metri di distanza sull’asfalto. Nonostante gli immediati tentativi di rianimarlo da parte del 118 per il 44enne non c’è stato nulla da fare.